Алматы. 29 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. До 19% выросла доля тенге в торговле между Казахстаном и Кыргызстаном, сообщает Евразийский банк развития (ЕАБР).

«Следует отметить значительную долю тенге в торговле с Кыргызстаном. Роль нацвалюты Казахстана продолжает увеличиваться: если в 2013 году доля тенге во взаимной торговле Республики Казахстан и Кыргызской Республики составляла 15%, то в 2019 году достигла 19%», — говорится в докладе ЕАБР «Повышение роли нацвалют ЕАЭС в международных расчетах».

Согласно документу, в торговле между Россией и Казахстаном доля тенге составляет 5%, увеличившись по сравнению с 2% в 2013 году.

Аналитики ЕАБР видят потенциал тенге по мере углубления экономической интеграции в регионе, например в обслуживании торговли с Узбекистаном.

Также, доля национальных валют ЕАЭС в обслуживании мировой торговли составляет около 2%, внутри ЕАЭС – 74% взаимной торговли осуществляется в нацвалютах.