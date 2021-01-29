Экс-мажилисмен Кусаинов вновь возглавил Алмалинский район Алматы

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Алматы. 29 января. КазТАГ – На пост акима Алмалинского района Алматы согласована кандидатура Серика Кусаинова, сообщает пресс-служба акима города.

«На внеочередной II сессии маслихата города VII созыва аким Алматы Бакытжан Сагинтаев внес кандидатуру Кусаинова Серика Досымхановича на должность акима Алмалинского района. Предварительно кандидатура Кусаинова была рассмотрена и согласована администрацией президента РК. (…) Кандидатура Кусаинова поддержана депутатами маслихата Алматы единогласно», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Кусаинов уже занимал пост акима Алмалинского района Алматы в 2012-2016 годы, а после – был депутатом мажилиса. До предыдущего назначения на пост акима в 2011-2012 годы он возглавлял аппарат акима города.

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