Массовый выпуск казахстанских экспресс-тестов на КВИ можно наладить за две недели

Алматы. 29 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Массовое производство казахстанских экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию (КВИ) можно наладить за две недели, сообщил автор разработки Болат Султанкулов.

«В лабораторных условиях экспресс-тест определяет очень маленькое количество вируса. Но для того, чтобы дать однозначный ответ, нам необходимо пройти валидацию и экспертизу на клинических образцах. Мы надеемся, в ближайшее время мы это проведем. Мы можем достаточно быстро это сделать, буквально в течение недели-двух мы можем поставить массовое производство данных тестов. Красота технологии, которая используется в данном тесте – это то, что можно быстро, в массовом количестве начать производство», — сказал Султанкулов агентству КазТАГ в пятницу.

Он отметил, что для запуска производства теста необходимо содействие министерства здравоохранения.

«Полгода тому назад министр сказал, что он с нетерпением ждет хороших новостей. Сейчас мы будем выходить на минздрав, чтобы они нам оказали помощь, в основном, консультационную, юридическую и объяснили нам, как пройти валидацию, экспертизу. Мы должны оптимизировать тест на клинических образцах», — добавил Султанкулов.

По его словам, одна из зарубежных стран уже проявила интерес к разработке.

Как сообщалось ранее в СМИ, разработанный казахстанским ученым тест позволяет определить наличие коронавируса в течение 15 минут.