Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на субботу

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Нур-Султан. 29 января. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«30 января в Акмолинской области местами ожидается туман», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

В Карагандинской области в субботу местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

«30 января в Актюбинской областиместами ожидается туман. Ночью местами ожидается гололед, ветер юго-восточный, восточный 16 метров в секунду», — предупредили синоптики.

В Западно-Казахстанской области в субботу местами ожидается туман, гололед. В Уральске 30 января ночью и утром ожидается туман.

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