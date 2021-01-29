Всемирный банк прогнозирует рост экономики Казахстана до 3,6% в 2021 году

Алматы. 29 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Экономика Казахстана вырастет в 2021 году до 3,6%, заявил старший экономист офиса Всемирного банка (ВБ) в Казахстане Самсу Рахарджа.

«Экономика вырастет в этом году по консервативному сценарию, как минимум, на 2,5%. Мы также видим возможность роста до 3,6%, при условии, что некоторые риски могут повлиять на новый сценарий», — сказал Рахарджа в пятницу на презентации доклада ВБ «Долгий путь к восстановлению после кризиса».

По его словам, эти прогнозы сделаны на основе данных на конец октября 2020 года, при допущении цены нефти $48/барр.

«Экономисты ВБ представляют скорее консервативный прогноз потому, что в ноябре, когда они анализировали данные, роста объема грузовых перевозок и розничной торговли Казахстана все еще оставался в отрицательных значениях, а PMI (индекс деловой активности) также не показывал устойчивого роста», — пояснил Рахарджа.