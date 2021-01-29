Нур-Султан оказался лидером по неосвоению выделенных в 2020 году трансфертов из госбюджета

Алматы. 28 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Треть неосвоенных в 2020 году целевых бюджетных трансфертов пришлась на акимат Нур-Султана, сообщает министерство финансов.

«Более Т3,5 млрд – треть из всех неосвоенных в Казахстане целевых трансфертов из республиканского бюджета – не освоено акиматом столицы в 2020 году», — следует из отчета минфина.

Согласно информации, целевые трансферты из бюджета в 2020 году составили Т2,2 трлн, из них акиматами не исполнено Т10,3 млрд. На Нур-Султан из бюджета в виде целевых трансфертов выделено Т233 млрд.

Также, в 2020 году Т2,25 млрд целевых трансфертов из выделенных бюджетом Т210 млрд не освоено акиматом Алматы, Т1,4 млрд из выделенных Т105 млрд – акиматом Акмолинской области.