Как работают ботофермы в Казахстане? 29.01.2021 11:00 Евгения САЗОНОВА Общество 131 0 Павел Банников о том, кто, когда и зачем запускает ботов в соцсети Похожие материалы: «Заболеваемость продолжает расти. Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 января». «Токаев и «Адал»: ненаписанный сценарий будущего». «Депутат-неказах становится в Казахстане вымирающим видом». «Министерство дивных дел» «Заморозить» МЗП в Казахстане было большой ошибкой Эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость в Казахстане «Новые партии могут появиться в Казахстане в ближайшее время». «Появятся ли в Казахстане свои «навальные»?». «Очень странное кадровое назначение…». «Чем вызвана резко возросшая активность по усилению боевой готовности Внутренних войск» «Рост проблемных активов может привести Казахстан к потере государственности». Затянувшееся детство: чего так и не понял Казахстан, обретя независимость». «Почему новая экономическая политика в Казахстане такая же, как и старая?»