Как работают ботофермы в Казахстане?

Общество 131 0
Павел Банников о том, кто, когда и зачем запускает ботов в соцсети

Похожие материалы:

  1. «Заболеваемость продолжает расти. Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 января». «Токаев и «Адал»: ненаписанный сценарий будущего». «Депутат-неказах становится в Казахстане вымирающим видом». «Министерство дивных дел»
  2. «Заморозить» МЗП в Казахстане было большой ошибкой
  3. Эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость в Казахстане
  4. «Новые партии могут появиться в Казахстане в ближайшее время». «Появятся ли в Казахстане свои «навальные»?». «Очень странное кадровое назначение…». «Чем вызвана резко возросшая активность по усилению боевой готовности Внутренних войск»
  5. «Рост проблемных активов может привести Казахстан к потере государственности». Затянувшееся детство: чего так и не понял Казахстан, обретя независимость». «Почему новая экономическая политика в Казахстане такая же, как и старая?»