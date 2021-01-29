О фальсификации доказательств по делу экс-акима Аягоза заявила общественный защитник

Семей. 29 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. О фальсификации доказательств по делу экс-акима Аягоза Куаныша Азыханова заявила его дочь – общественный защитник Айнур Азыханова.

«Мой отец – бывший аким города Аягоз. На него написали заявление о том, что он якобы требовал денежные средства у ИП «Коркем». Директор ИП «Коркем» уверяет, что отца в глаза не видел и не знает его. А заявление написал директор дома культуры Аягозского района. Он никакого отношения к ИП «Коркем» не имеет. Он написал заявление 3 сентября, а акт был подписан 26 августа и выдан. А спустя неделю после этого появляется заявление, что аким просит денег за подписание акта. Мой отец не первый, кого подставил этот человек, он уже четвертый», — сказала Азыханова агентству КазТАГ в пятницу.

При этом она отметила, что на суде один из основных свидетелей показал, что не подписывал имеющийся в деле протокол допроса и вообще не был в Семее в 2020 году.

«В суде мы заявили ходатайство о вызове директора ИП «Коркем». А директор вчера дал показания, что протокол допроса в глаза не видел и в 2020 году вообще не был в городе Семей, а протокол допроса составлен в городе Семей», — отметила она.

По словам Азыхановой, на заявление в комитет национальной безопасности по поводу фальсификации доказательств никакой реакции не последовало.

«Моего отца без всяких доказательств уже пять месяцев держат в тюрьме. Он больной человек, ему 60 лет. Сегодня адвокаты заявили ходатайство о том, чтобы ему изменили меру пресечения на не связанное с лишением свободы. Он ранее не судим, он никуда не убежит, он адекватный человек. Почему на это не смотрят? Вчера мой отец написал заявление в КНБ. По этому заявлению не возбудили еще уголовное дело. А прокурор, который присутствовал на суде, который все это видел, никакие меры не принимает. Наоборот, он просит суд, чтобы в отношении нас приняли меры за то, что мы, якобы, распространили видео с суда. Судья запретил корреспонденту «Азаттык» Сание Тойкен наблюдать за процессом онлайн, хотя суд открытый. Тем самым он нарушил права журналиста. Судья на процессе сидит и спит, он даже не слушает наших свидетелей. По этому можно сразу понять – он уже решение вынес, у него постановление уже готово», — считает Азыханова.

Напомним, 18 сентября 2020 года антикоррупционная служба заявила о том, что аким Аягоза подозревается в получении взятки в размере Т1,2 млн. По утверждению «антикора», взятка якобы получена от субъекта частного предпринимательства за подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках.