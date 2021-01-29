Шпекбаев обвинил МВД в блокировании антикоррупционного поручения Назарбаева

Нур-Султан. 29 января. КазТАГ – Председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев обвинил министерство внутренних дел в блокировании антикоррупционного поручения первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент агентства.

«Несмотря на прямое поручение Елбасы о масштабировании проекта «Адалдық алаңы» на уровне всех регионов и центральных госорганов, МВД блокирует открытие проектного офиса, будто проблема бытовой коррупции там уже решена. Необъясним отказ и в проведении внешнего анализа коррупционных рисков», — сказал Шпекбаев на заседании коллегии ведомства.

Он уточнил, что по поручению руководства страны определены госорганы, руководители которых не принимают активных мер по предотвращению коррупции.

«По итогам 2020 года – это министерства внутренних дел и сельского хозяйства, а также комитет государственных доходов, что подтверждается результатами социологического исследования Transparency Kazakhstan и уголовно-следственной практики», — уточнил глава «антикора».

Как отметил руководитель антикоррупционной службы, «МСХ по-прежнему остается одним из антилидеров по итогам комплексного антикоррупционного мониторинга».

«Ведомством не в полной мере исполняются наши рекомендации, особенно в части совершенствования порядка субсидирования сельхозтоваропроизводителей. Это создает не только коррупциогенность, но и ставит бизнес в неравные условия. Как говорится, богатые богатеют, бедные беднеют. Полноценные превентивные меры отсутствуют и у комитета госдоходов, наглядным подтверждением чему служат регулярные жалобы граждан и бизнеса на систематические поборы в таможенных и налоговых органах. В целом абсолютно все государственные органы и организации должны наращивать антикоррупционный потенциал своей работы и создавать условия, при которых сотрудники не смогут, и даже не будут иметь желания совершать коррупционные действия», — заключил Шпекбаев.