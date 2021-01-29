Нур-Султан. 29 января. КазТАГ – Осадки в пятницу ожидаются в основном лишь на западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На западные регионы Казахстана начнет оказывать влияние ложбина Северо-западного циклона – ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и повышение температуры воздуха. На остальной территории РК отрог антициклона обусловит погоду преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем -6-8, ночью -16-18.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем 0-2, ночью -9-11.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +9+11, ночью -3-5.

В Восточно-Казахстанской области днем без осадков, ночью небольшой снег, ночью метель, туман. Днем -6-11, ночью -9-14.

В Актюбинской области днем снег, ночью без осадков, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -10-15.

В Атырауской области снег с дождем, гололед, ветер 15-22 метра в секунду. Днем +2+7, ночью 0-5.

В Жамбылской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -7-12.

В Северо-Казахстанской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -6-11.

В Туркестанской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью -1-6.

В Кызылординской области без осадков, местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -7-12.

В Западно-Казахстанской области днем снег и дождь, ночью без осадков, гололед, туман, ветер 15-22 метра в секунду. Днем 0-5, ночью -2-7.

В Костанайской области без осадков, туман. Днем -1-6, ночью -10-15.

В Карагандинской области без осадков, туман. Днем -1-6 (на юге -9), ночью -8-13 (на юге -17).

В Алматинской области без осадков, туман. Днем -4+1, ночью -8-13.

В Мангистауской области дождь и снег, гололед, ветер 15-22 метра в секунду. Днем +5+10, ночью 0+5.

В Павлодарской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -7-12.

«В ближайшие сутки на отдельных реках юго-востока и юга будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.