Перегрузкой системы здравоохранения из-за КВИ объяснили рост материнской смертности в РК

Нур-Султан. 29 января. КазТАГ – Перегрузка системы здравоохранения из-за коронавирусной инфекции (КВИ) привела к росту материнской смертности в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«Во всех странах мира, в том числе в Казахстане, из-за пандемии COVID-19 системы здравоохранения перегружены, в первую очередь страдает медицинская помощь, оказываемая женщинам, что привело к росту материнских заболеваний и смертности в нашей стране», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как пояснила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, резкий подъем материнской смертности зарегистрирован в летние периоды 2020 года и связан с ростом заболеваемости КВИ в целом по стране.

«На данный период приходится 66% смертности от всего количества случаев материнской смертности», — сказала Гиният на заседании республиканского штаба по снижению материнской смертности.

По данным минздрава, в 2020 году отмечается увеличение количества родов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22 298, родилось на 24 739 больше детей, количество беременных женщин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 21 147.

Напомним, 26 января на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что за 2020 год умерли 156 матерей, а материнская смертность выросла в 2,8 раза. Глава государства поручил правительству совместно с акимами регионов и привлечением профессионального сообщества провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения.