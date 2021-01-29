Не трожьте Конституцию!

Как депутат Имашева президенту Токаеву «возразила»

Президент Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал: защита прав человека и гражданина – его личный приоритет. В частности, обращаясь к новоизбранным мажилисменам, он озвучил очевидную для всех здравомыслящих политиков мысль: «Социально-экономическое развитие невозможно без надлежащей защиты прав граждан». И еще одну важную до чрезвычайности вещь сказал депутатам глава государства: «Перед парламентом стоят две важные задачи – принятие качественных законов и решение актуальных проблем общества».

Как по мне, ключевое слово в последнем высказывании – «две». Этим Токаев дает понять: для него парламент – не просто нотариальная контора при главном нашем «законотворце» — правительстве, а орган, призванный поднимать и – главное – решать вопросы, не дающие покоя избирателям, обсуждать с гражданскими активистами, экспертами, правозащитниками актуальные проблемы граждан, обеспечивать защиту их прав. Президент так и сказал: «Одним из главных требований является установление эффективной обратной связи по спорным вопросам, которые могут вызывать недовольство граждан».

Казалось бы, все не просто ясно, а яснее ясного – функция принятия законов не единственная для органа, который в стране на сегодняшний день остается вторым после президента всенародно избранным политическим институтом и потому просто не может игнорировать все происходящее с его избирателями.

Но, похоже, наш уважаемый гарант пребывает в плену стереотипов, характерных для стран так называемой «развитой демократии», в некоторых из которых ему довелось служить дипломатом. Это там любое проявление общественного недовольства моментально становится предметом парламентских слушаний с жаркими дискуссиями и зачастую — голосованием о доверии правительству. Но так у них. В наших же палестинах все далеко не столь просто.

Вот, скажем, предложила группа общественников создать в нашей нижней палатке комитет по правам человека… ну, или не отдельный комитет, а подкомитет или комиссию. Казалось бы, почему нет? Ведь не кто-нибудь, а сам президент высказал пожелание решать все спорные вопросы не на улице, а в теплом и уютном офисе парламента. Но тут ему со всей прямотой народной избранницы возразила депутат Снежанна Имашева. Ну, не то, чтобы самому президенту возразила – до такого наша суверенная парламентская демократия пока еще не дошла. Просто в ходе переписки по ватсапу с журналистом одного из интернет-ресурсов Снежанна Валерьевна сделала великое открытие: оказывается, все депутатские объединения создаются «для выражения интересов политических партий и совместного осуществления полномочий депутатов». Вот так — ни больше, ни меньше!

А мы-то наивно полагали, что все обстоит с точностью до наоборот: партии, созданные для защиты интересов своих членов и сторонников, продвигают в парламент депутатов, чтобы те, соревнуясь друг с другом, доказывали свое право выражать интересы народа…

При этом, г-жа Имашева — на минуточку, юрист по образованию, получившая депутатский мандат во втором подряд созыве – утверждает, что для создания парламентского комитета по правам человека нужно… менять Конституцию! И ссылается зачем-то на статью 91 пункт 1 Основного закона, в которой ни словечка нет о необходимости конституционных изменений для создания нового парламентского комитета или расширения полномочий действующего. Первый пункт 91 статьи расписывает лишь порядок внесения поправок в главный закон страны. А статьи 53-57, каковые, по словам Имашевой, устанавливают «исчерпывающий перечень полномочий парламента», не содержат даже намека на запрет создавать новые комитеты, подкомитеты или комиссии.

Эти организационные по своей сути вопросы регулируются Регламентом палаты – без какой-либо надобности влезать в Основной закон. И профессиональный юрист Снежанна Имашева не может об этом не знать. Именно Регламентом устанавливается «порядок формирования рабочих органов мажилиса», то бишь, комитетов и комиссий. Более того, пункт 132 этого любопытнейшего документа гласит: «В случае необходимости могут образовываться новые комитеты, упраздняться и реорганизовываться ранее созданные».

Интересно девки пляшут, правда? Президент призывает депутатов сделать парламент медиатором в спорах граждан с государством, общественники пишут письма спикеру палаты, требуя создать в мажилисе (а где же еще?!) орган, защищающий права этих самых граждан. А «народные избранники» на голубом глазу отсылают всех – включая де-факто самого главу государства! – к Конституции: дескать, мы бы с удовольствием, но придется замахиваться на святое…

Согласитесь, тут уж одно из двух: либо наши дорогие парламентарии – причем, уже не первоходки! – не удосужились внимательно прочесть регламент собственной палатки, где пошагово расписаны все их возможности и процедурные рычаги, либо… Либо Снежанне Валерьевне кто-то из «старших товарищей» негласно поручил «включить дурочку» — по причине категорического нежелания менять тихий и сытный промысел правительственных нотариусов на хлопотный и политически рискованный удел народных заступников.

Так или иначе, а картинка вырисовывается не слишком веселая. Наш прекраснодушный президент неустанно обещает уже изрядно уставшей от посулов публике слышащее и видящее государство, дарящее человеку одно из главных его прав – «легитимно выражать свое несогласие», а список инстанций для такого выражения стремительно сокращается. Нашим «избранникам» проблемы тех, кто их якобы избирал, глубоко фиолетовы.

Правительство на своем недавнем расширенном заседании обсуждало все вопросы, кроме главного: кто виноват в тотальном росте потребительских цен и как с этим бороться? Наша минимальная зарплата – одна из самых «смешных» в мире, а потребительская корзина – одна из самых скудных. В ней – всего-то около 40 наименований продуктов – на общую сумму менее 20 тысяч тенге. На эти гроши нам приказано выжить целый месяц! А наши начальники, заступники и печальники из правительства, для которого ученые-диетологи (явно неземного происхождения) еще в 2016 году приготовили эту книгу о невкусной и нездоровой пище, сохраняет олимпийское спокойствие.

Тем временем, алматинские фискалы приостанавливают (пока на три месяца, но лиха беда начало) независимые правозащитные организации под «бредовым», по выражению рулевого Бюро по правам человека Евгения Жовтиса, предлогом. Они знают, что делают, ведь голодным и нищим не до защиты своих гражданских прав – им выживать надо.

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