Правоохранители заинтересовались еще одной «инфекционкой» BI Group – больницей в Шымкенте

Шымкент. 29 января. КазТАГ – Правоохранители заинтересовались еще одной модульной быстровозводимой инфекционной больницей компании BI Group – на этот раз медучреждением в Шымкенте, сообщает государственное СМИ.

«По модульным больницам у нас в агентстве имеется два дела. Не только в Алматы расследуется, но и в городе Шымкенте. По результатам проведенных актов госаудита были установлены определенные суммы, по которым назначены экспертизы. По их окончанию будут приняты окончательные процессуальные решения», — сказал в четверг руководитель первого департамента антикоррупционной службы Мурат Ахметов.

По его словам, «суммы это первоначальные, только установочные, находятся на рассмотрении у экспертов».

«Госэкспертиза проводится по ПСД (проектно-сметной документации – КазТАГ), поэтому окончательную сумму по результатам расследования мы вам доведем», — сказал спикер.

Он уточнил, что каждая больница стоит Т5,5 млрд тенге.

«Хищение будет доказываться. Сейчас идут процессуальные действия, подозреваемых нет. (…) Подозреваемый будет установлен по результатам добытых доказательств. По фактам неправомерного завышения проводятся экспертизы – при проектно-сметной документации и в ходе строительства. Строительные экспертизы назначены. Все полностью проверяется. От проводимых экспертиз зависит срок. Самое долгое месяц-два. В рамках расследуемого дела для объективности рассматриваются все участники данного факта. По результатам проведенных товароведческих, строительных, государственной экспертиз будем устанавливать лиц», — сказал Ахметов.

Отметим, что весной представители BI Group, в ответ на обвинения в начале строительства модульной больницы без ПСД, утверждали, что ПСД в данном случае якобы не требуется.

Напомним, 3 апреля 2020 года в правительстве Казахстана сообщили, что по предложению министерства здравоохранения принято решение о строительстве трех инфекционных больниц из быстровозводимых конструкций в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Выяснилось, что возведением объектов займется компания BI Group, а стоимость строительства оценивается в Т14,8 млрд – позже стало известно, что стоимость может вырасти до Т18 млрд. Возведение больниц сопровождалось многочисленными нарушениями и вызвало широкое возмущение общественности. В частности, казахстанцев возмутили размеры затрат, отсутствие ПСД, а также то, что строительство медучреждения в Алматы ведется на территории уникального памятника раннего железного века без соответствующего согласования с археологами. Кроме того, казахстанцев возмутило то, что договор по больнице в Алматы заключили с BI-Industrial уже после появления сообщения, что это территория курганов. Отдельно на нарушения, которые могут негативно отразиться на памятниках, указали историк Нурлан Атыгаев, археолог Мирас Нурмухамбетов, историк Зайнулла Самашев, а также депутаты сената. В самой компании BI Group признали допущенные нарушения, но возложили ответственность на власти.

30 ноября ряд блогеров и журналистов сообщил о том, что пациентов инфекционной больницы на 280 мест в Алматы, построенной компанией BI Group за Т5,5 млрд, перевозят в другое медучреждение из-за серьезных проблем с отоплением. Отмечалось, что здание не выдержало первых же холодов. По официальной версии чиновников, причина переезда – открытие 30 ноября нового филиала ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени И. Жекеновой» по улице Дегдара, 10/2 в Турксибском районе, а новую больницу от BI Group было решено поставить «в резерв».

18 января 2021 года стало известно, что расследование ведется в отношении руководителя управления комфортной городской среды Алматы Сапара Нурашева и директора ТОО «Bi-Industrial», которые, как уточняет Telegram-канала «Чиновник», «в апреле 2020 года совершили хищение бюджетных средств в сумме Т3,9 млрд из выделенных Т5,5 млрд на строительство модульной инфекционной больницы на 280 коек-мест для усиления мер по снижению распространения коронавирусной инфекций в Алматы». Отмечалось, что «ущерб подтвержден в ходе аудиторской проверки». По информации «антикора», досудебное расследование №217500131000008 по пункту 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) УК РК было начато 16 января. В данном деле, по утверждению прокуратуры, как и в Шымкенте, нет подозреваемых.