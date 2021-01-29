Смех на лестнице, ведущей вниз 29.01.2021 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 146 0 Культуролог Ельдес Сейткемел о процессах КВНизации общественного сознания Похожие материалы: Культурное пространство «Президент Токаев в принципе ликвидировал институт ответственных секретарей». «Казахскоязычные и русскоязычные: возможен ли компромисс?». «Страну ждет неминуемая гуманитарная катастрофа». «Вводить ли ограничение на использование сотовых телефонов в школах?» Абдрахимов сменил Бисакаева на посту вице-министра культуры и спорта Казахстана Война Миров. Фактор Навального «Казахский геноцид». Которого не было»