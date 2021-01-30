Нур-Султан. 30 января. КазТАГ – Министр информации и общественного развития Аида Балаева готовится войти в советы директоров двух государственных медиаструктур Казахстана, передает

«Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан совместно с комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить избрание министра информации и общественного развития Республики Казахстан Балаевой Аиды Галымовны в состав совета директоров акционерных обществ «Международное информационное агентство «Казинформ» и «Казтелерадио», — говорится в проекте постановления правительства.

Документ подготовлен МИОР и основан на указе президента от 4 мая 2020 года о назначении Балаевой министром информации и общественного развития.