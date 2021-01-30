Умер известный казахстанский журналист Михаил Дорофеев

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Алматы. 30 января. КазТАГ – Умер известный казахстанский журналист Михаил Дорофеев, передает корреспондент агентства.

Информацию в субботу редакции МИА КазТАГ подтвердили в окружении журналиста.

Михаил Дорофеев – академик Академии журналистики Казахстана, трудовую деятельность начал в региональных СМИ Атырауской области, работал в газете «Прикаспийская коммуна», занимал руководящие посты и руководил крупными медиапроектами на республиканских телеканалах («Хабар», «КТК», «Астана»), в последние годы работал заместителем генерального директора по информационному вещанию на «31 канале» и одновременно – главным редактором портала Informburo.

Редакция МИА КазТАГ выражает глубокие соболезнования родным и близким журналиста.

 

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