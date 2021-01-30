Алматы. 30 января. КазТАГ – Отмененный в Китае чемпионат мира по фристайлу решили провести в Алматы, сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана.

«Ассоциация лыжного спорта Казахстана вместе с FIS, Infront и другими заинтересованными сторонами пришли к соглашению о проведении с 8 по 11 марта чемпионата мира по фристайлу 2021 года в дисциплинах «могул» и «лыжная акробатика», — говорится в сообщении в субботу.

Как пояснили в НОК, в связи с развитием пандемии COVID-19 и мерами по охране здоровья и безопасности, принятыми китайскими органами здравоохранения и правительством, чемпионат мира FIS по фристайлу, и сноуборду, первоначально запланированный к проведению в Чжанцзякоу, был отменен в начале этого сезона.

В НОК заверили, что «ассоциация лыжного спорта Казахстана прилагает огромные усилия для проведения этого крупного мероприятия в кратчайшие сроки, однако все вовлеченные стороны уверены, что, как опытные организаторы Кубка мира, они сумеют выйти на новый уровень для успешного проведения чемпионата мира».

«Нам нравится дух фристайла здесь, в Казахстане, и мы гордимся тем, что появились на карте мира с событиями самого высокого уровня. Город Алматы готов приветствовать всех участников, и мы можем заверить, что обеспечим безопасные и надежные условия для команд. До встречи на солнечных склонах Шымбулака!» — сказал генеральный секретарь ассоциации лыжного спорта Казахстана Аскар Валиев.

В НОК отметили, что горнолыжный курорт «Шымбулак», где будут проходить соревнования как по акробатике, так и по могулу, является одним из самых современных горных курортов Центральной Азии с богатой историей проведения спортивных мероприятий.

«Также со стартовым отрезком, расположенным на высоте 2570 метров над уровнем моря, курорт Шымбулак может похвастаться самой высокой возвышенностью на всем протяжении всего тура Кубка мира по фристайлу FIS. Самые высокие вершины окружающего курорта достигают, тем временем, более 4500 метров над уровнем моря, а благодаря современной инфраструктуре и огромному горному рельефу, окружающему курорт, Шымбулак вскоре стал местом, куда съезжаются любители лыжного спорта со всего мира. Оглядываясь на успешные мероприятия, проведенные в Шымбулаке во время Универсиады 2017 года, а также на два выпуска соревнований Кубка мира по фристайлу-могул в 2019 и 2020 годах, можно ожидать, что в марте этого года на чемпионате мира по фристайлу 2021 года в дисциплинах «могул» и «акробатика» курорт представит незабываемые соревнования для всех любителей этого вида спорта», — добавили в НОК.