Два озера близ Нур-Султана намерены передать в обособленное пользование частникам

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Кокшетау. 30 января. КазТАГ – Два озера в Акмолинской области намерены передать в обособленное пользование частникам, передает корреспондент агентства.

«ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области» (…) объявляет конкурс по предоставлению водных объектов в обособленное пользование», — говорится в объявлении.

Речь идет об озере Ибрагим площадью 14 га в Целиноградском районе и озере Галымжан площадью 25 га в Ерейментауском районе. Состояние обоих озер оценивается как нормальное.

Согласно документу, опубликованному на сайте управления, в конкурсе, который пройдет 25 февраля, могут принять участие как юридические, так и физические лица.

 

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