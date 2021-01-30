Главу пресс-службы президента Кыргызстана задержали по подозрению в вымогательстве

Алматы. 30 января. КазТАГ – Руководителя пресс-службы президента Кыргызстана задержали по подозрению в вымогательстве, сообщает 24KG.

«По подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере задержан заведующий отделом информационной политики аппарата президента Кыргызстана А.Н.С.», — сообщил пресс-центр государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.

Как отмечается, указанную должность занимает Нургазы Анаркулов.

«Его имя и фамилия совпадают с инициалами», — уточняет издание.

По данным спецслужб, подозреваемый задержан в рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах государственной власти.

«А.Н.С., злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении», — проинформировали в ГКНБ.

Начато досудебное производство по признакам преступления по статье 326 (вымогательство взятки) УК КР.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли выборы в парламент, которые многие сочли несправедливыми. В стране начались массовые беспорядки, которые в итоге привели к смене власти в стране – занимавший до выборов пост главы государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Пост ИО президента Кыргызстана занял премьер-министр Садыр Жапаров, который до беспорядков отбывал 11-летний срок заключения. В стране ожидаются повторные выборы в Жогорку Кенеш, а 10 января прошли досрочные выборы президента, победу на которых одержал Жапаров, инаугурация которого состоялась 28 января.