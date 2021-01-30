Этнический русский из Рудного депутатам госдумы: Я давал присягу казахскому народу

Костанай. 30 января. КазТАГ – В социальных сетях распространяется видео, на котором молодой человек, представившись Артемом из города Рудного Костанайской области, делится своим мнением о территориальных претензиях депутатов государственной думы России к Казахстану и казахстанцах, испытывающих симпатии к таким депутатам.

«Разговоры происходят в подъездах какие-то – я хочу сказать: казахи, вы наши братья, не все такие (как те, кто поддерживают территориальные претензии депутатов госдумы – КазТАГ) русские, поймите, есть нормальные пацаны, которые давали присягу, которые знают ценность этому слову», — говорит Артем в видеоролике, которое распространяется в социальных сетях.

По его мнению, те, кто в Казахстане поддерживают агрессивные выпады российских депутатов, «либо не служили, либо они давали присягу, не осознавая, что они говорят».

«Казахские земли просто так вы не получите! (…) Это я говорю всем российским депутатам!» — заявил молодой человек.

По его словам, он давал присягу казахскому народу и готов отдать жизнь за Казахстан, и добавил, что так же готовы поступить и представители множества других этносов, живущих в стране.

Также он признается, что добрее, чем казахов, людей не встречал.

Кроме того, парень призвал учить казахский язык и выразил мнение, что таких, как он – готовых выступить открыто – мало из-за возможного порицания за такого рода позицию.

«Я хочу сказать, особенно тем, кто принимал присягу, тем, кто служил – пацаны, ну не придавайте Родину!» — призвал Артем.

Выступление молодого человека местами оказалось эмоциональным, временами парень переходил на ненормативную лексику.