Нефтяники еще одной компании объявили забастовку в Актюбинской области

Актобе. 30 января. КазТАГ – Нефтяники компании ТОО «АМК-Мунай» объявили забастовку в Актюбинской области, передает корреспондент агентства.

«Просим повысить начальную заработную плату до Т150 тыс. Операторы в нашей компании зарабатывают Т67 тыс., этих денег не хватает на содержание семьи, оплату коммунальных услуг, продукты», — говорится в видеообращении рабочих к президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Также рабочие пожаловались, что не получают должным образом оплату за праздничные и ночные часы, и потребовали повысить и этот вид оплат.

«Повышение зарплаты – наше единственное требование», — сказали нефтяники.

Они уточнили, что казахстанское «АМК-Мунай» является подрядчиом корейской компании «Ада ойл».

В забастовке участвуют более 60 человек.

Напомним, 25 января рабочие АО «КМК-Мунай» (50% владеет зарегистрированная в Панаме Yukon Energy Holding S.A., еще 50% – китайское АО «СНПС-Актобемунайгаз») из Актюбинской области объявили забастовку и обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь в решении вопроса повышения зарплат, которая, по их словам, сейчас не превышает Т140 тыс. Они указали на то, что рабочим предприятия, несмотря на высокие результаты по производству нефти, текущего заработка из-за роста цен не хватает на покрытие кредитов и покупку продуктов питания. Нефтяники просят размеры зарплат на 100%, тогда как акционеры предприятия согласны лишь на 20%-е повышение. Также бастующие нефтяники заявили о давлении – создана комиссия.

Как выяснило 28 января МИА КазТАГ, зарплаты рабочих «КМК Мунай» оказались в 5,7 раза ниже, чем в среднем по отрасли.