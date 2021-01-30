Нур-Султан. 30 января. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в субботу в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного давления – сохранится погода преимущественно без осадков. А на западные регионы РК продолжит оказывать влияние ложбина северо-западного циклона, местами пройдут осадки (дождь, снег), ожидается гололед. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -13-15, днем -3-5.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7, днем +2+4.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0,+2, днем +12+14.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Днем +3+5 (на севере 0), ночью -2+3 (на севере -5).

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Днем 0+5, ночью -1-6.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Днем 0-5 (на юге +3), ночью -2-7 (на востоке -10).

В Актюбинской области местами ожидаются туман, ночью – гололед, усиление ветра 16 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-23 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -5-10.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-23 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -15-20 (на востоке -23).

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -13-18.

В Акмолинской области местами ожидается туман. Днем -2-7, ночью -13-18.

В Туркестанской области тоже местами ожидается туман. Днем +5+10 (на севере 0-5), ночью -1+4 (на севере -10-15).

В Костанайской области местами ожидается туман. Днем -2-7, ночью -9-14.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем -2-7, ночью -13-18.

В Павлодарской области местами ожидается туман. Днем -5-10, ночью -13-18.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -1+4, ночью -8-13 (на юге -5).

В Кызылординской области днем местами небольшие дождь со снегом. Днем -2+3, ночью -7-12.

«В ближайшие трое суток в связи с прогнозом положительных температур воздуха на горных реках юга и юго-востока будут наблюдаться колебания уровней воды, ослабление ледообразования», — предупредили синоптики.