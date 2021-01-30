Нур-Султан, Алматы и Атырауская область вернулись в «желтую» зону по коронавирусу

Нур-Султан. 30 января. КазТАГ – Нур-Султан, Алматы и Атырауская область вернулись в «желтую» зону по эпидемиологической ситуацией с коронавирусной инфекцией (КВИ), передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в субботу матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, находятся Западно-Казахстанская, Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Костанайская области.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Нур-Султан, Алматы, а также Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Атырауская области.

Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам находится в «красной» зоне.