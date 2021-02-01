$51 млрд превысил госдолг Казахстана на 1 января

Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. $51 млрд превысил госдолг Казахстана на 1 января2021года, заявляет министерство финансов (МФ)РК.

«Всего государственный и гарантированный государством долг превысил Т21,5 трлн или $51,2 млрд», — следует из отчета по госдолгу на официальном сайте МФ РК.

По состоянию на 1 января 2020 года из этих средств правительственный долг составил Т16,66 трлн, долг Национального банка РК – Т2,9 трлн, портфель долговых обязательств местных исполнительных органов (МИО) – Т,7 трлн, гарантированный государством долг – Т0,877 трлн, долг по поручительствам государства – Т29 млрд, указывается в документе.