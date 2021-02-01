Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ – В Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации «Спутник V», сообщает корреспондент агентства.

«По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации «Спутник V». На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин «Спутник V» в страну», — пишет пресс-служба министерства здравоохранения РК.

Первыми вакцинироваться смогут медицинские работники, полицейские, военнослужащие и другие представители отдельной группы. К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

Напомним, 31 января в Казахстан прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса.