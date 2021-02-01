В Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации «Спутник V»

Новости 102 0
«Полиция «крышует» контрафактный алкоголь» «Полиция «крышует» контрафактный алкоголь»
5892

Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ – В Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации «Спутник V», сообщает корреспондент агентства.

«По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации «Спутник V». На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин «Спутник V» в страну», — пишет пресс-служба министерства здравоохранения РК.

Первыми вакцинироваться смогут медицинские работники, полицейские, военнослужащие и другие представители отдельной группы. К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

Напомним, 31 января в Казахстан прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса.

 

Похожие материалы:

  1. Первая партия российской вакцины от коронавируса прибыла в Казахстан
  2. До 6 млн человек вакцинируют при подписании договора на поставку «Спутник-V» сегодня – Цой
  3. «Токаев: стратегия, которая не терпит суеты». «Нур-Султан взращивает выученную беспомощность». «Поучаствовать в добровольной вакцинации и получить 200 тысяч тенге». «Каждый второй казахстанец считает взятку способом удобно и быстро решить любой вопрос»
  4. Вакцинированные от КВИ получат электронные паспорта для свободного передвижения – Цой
  5. Вакцинацию от КВИ включат в нацкалендарь прививок, иммунизация в РК стартует с 1 февраля