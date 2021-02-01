Мировое первенство в Алматы, шесть наших теннисистов в основной сетке Australian Open, две конькобежки в топ-10 на этапе Кубка мира, поражения хоккейного «Барыса» и баскетбольной «Астаны»

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Конькобежный спорт: девушки радуют больше, чем парни

В голландском городе Херенвене прошел второй этап Кубка мира. По итогам этих двух этапов будут распределены путевки на мировое первенство, которое состоится там же, в Херенвене, в период с 11 по 14 февраля. А потому в соревнованиях приняли участие практически все сильнейшие конькобежцы планеты. В большинстве дисциплин допуск на чемпионат мира получат по 20 спортсменов и спортсменок.

Как и неделей раньше, на женской дистанции 1500 метров успешно выступила 22-летня Надежда Морозова: если тогда наша соотечественница показала 7-е время, то теперь – 9-е. В мужских забегах на «полуторку» неплохо проявил себя Виталий Щиголев, который занял 15-е место и теперь имеет хорошие шансы на участие в чемпионате мира.

На снимке: Екатерина Айдова

Также стоит отметить опытную Екатерину Айдову. В длинном спринте, на 1000 метров, она замкнула топ-10, а на самой короткой дистанции 500 метров, которую участницы бежали дважды, становилась 13-й и 14-й.

Фристайл: главные соревнования сезона пройдут в Казахстане

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести в Алматы чемпионат мира по двум видам зимнего фристайла – могулу и акробатике (именно они активно культивируются в Казахстане, а первый принес нашей стране единственную медаль зимней Олимпиады-2018). Он должен пройти в период с 8 по 11 марта. Участникам соревнований предстоит разыграть в общей сложности семь комплектов наград: четыре из них в могуле и три в лыжной акробатике. Из этих семи дисциплин четыре входят в олимпийскую программу.

Первоначально чемпионат мира, причем объединенный, по фристайлу и сноуборду, планировалось провести во второй половине февраля в Чжанцзякоу (КНР). Но китайская сторона, сославшись на карантинные ограничения, отказалась принимать первенство. После этого FIS стала искать другие варианты, причем решив «раздробить» чемпионат. В итоге могулистов и лыжных акробатов примет Алматы, мастеров ски-кросса – шведский Идре. А вот места проведения соревнований в других дисциплинах фристайла (хафпайп, слоупстайл и биг-эйр) пока не определены. Похожая ситуация и в сноуборде.

Ранее Казахстан лишь однажды принимал чемпионат мира в олимпийском зимнем виде спорта – шесть лет назад в столице республики конькобежцы выявляли сильнейших с спринтерском многоборье. Впрочем, многоборье как дисциплина в программу Олимпиад не входит: на зимних Играх медали разыгрываются только на отдельных дистанциях.

Теннис: жеребьевка состоится 4 февраля

8 февраля начнется первый в новом году турнир «Большого шлема» – открытый чемпионат Австралии. В связи с пандемией квалификация к нему состоялась не накануне начала основных соревнований, как обычно, а почти за месяц, причем в другом месте и даже на другом континенте – в середине января в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Ничего подобного в истории тенниса прежде не было. После этого все игроки и их тренеры чартерными рейсами перебрались в Мельбурн, где сели на карантин с регулярной сдачей тестов на коронавирус. Там к ним присоединились теннисисты, сразу попавшие в основную сетку.

На снимке: Елена Рыбакина

Итак, сегодня, за неделю до начала открытого чемпионата Австралии, известны все его участники. В женском одиночном разряде Казахстан будут представлять четыре теннисистки – Елена Рыбакина (19-я в текущем рейтинге WTA). Юлия Путинцева (28-я), Зарина Дияс (80-я) и Ярослава Шведова. Последняя вернулась на корт после длительного перерыва, вызванного травмой, а затем рождением близнецов, и была допущена к участию в основной сетке через особый рейтинг. Рыбакина и Путинцева вошли в число 32-х «сеяных» – соответственно под 17-м и 26-м номерами. То есть, в первых раундах они смогут избежать встреч с соперницами, входящими в мировую элиту.

В мужском турнире выступят два казахстанца – Александр Бублик (50-й в рейтинге АТР) и Михаил Кукушкин (89-й). Жеребьевка запланирована на 4 февраля.

Хоккей: поражение не помешало подняться на 6-е место

В трех домашних матчах, проведенных на прошлой неделе, «Барыс» одержал лишь одну победу при двух поражениях. Но поскольку один раз он проиграл в овертайме, то заработал в сумме три очка из шести возможных. Благодаря этому, а также четвертой подряд неудаче «Автомобилиста» из Екатеринбурга казахстанский клуб поменялся с ним местами и поднялся на 6-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции. Кстати, именно с этой командой подопечные Юрия Михайлиса проведут свой следующий матч, который состоится сегодня и завершит их домашнюю серию игр.

На минувшей неделе первым в гости к казахстанскому клубу приехал другой его ближайший сосед по турнирной таблице – челябинский «Трактор». Хоккеисты с Урала в стартовом периоде имели некоторое игровое преимущество, что и нашло отражение на табло – на их результативную атаку хозяева льда не смогли ответить тем же. А ключевыми стали полторы минуты в середине второй трети: Егор Петухов сравнял счет, но буквально сразу после этого «Барыс» в течение 58 секунд сам пропустил две шайбы. Когда миновала половина заключительного периода, Валерий Орехов сократил отставание до минимума. А в самом конце основного времени хоккеисты «Барыса» буквально затолкали в ворота «Трактора» еще одну шайбу, однако после просмотра видеозаписи судьи решили, что гол забит не по правилам – 2:3.

Спустя два дня казахстанская команда принимала нижнекамский «Нефтехимик», занимающий предпоследнее место на «Востоке» и потерявший шансы на выход в «плэй-офф». Счет незадолго до перерыва открыл при численном большинстве Дмитрий Шевченко, для которого это взятие ворот стало первым в сезоне. Под занавес второй трети матча уже упомянутый Петухов за счет индивидуальных действий забросил еще одну шайбу. А в первой половине заключительного периода дважды отличился Якоб Лилья. Единственное, что удалось сопернику, так это «размочить» счет. В итоге победа – 4:1.

Наконец, в субботу «Барысу» противостоял уфимский «Салават Юлаев», ведущий борьбу за 2-е место в Восточной конференции. Матч для нашей команды начался более чем удачно – в стартовом периоде Кирилл Панюков и Никита Михайлис забили два гола. Это преимущество сохранялось до середины заключительной трети поединка, когда гости в течение полутора минут ответили двумя заброшенными шайбами. Больше в основное время в счет не менялся, а в овертайме удачливее оказались уфимцы – 2:3.

Баскетбол: начали за здравие, кончили за упокой

Вчера «Астана» провела очередной матч чемпионата Единой лиги ВТБ. На своей площадке она принимала саратовский «Автодор», который располагается в середине турнирной таблицы.

Стартовая четверть прошла при явном игровом превосходстве казахстанской команды, и к концу этой десятиминутки она выигрывала с разницей в десять очков. Особенно ей удавались броски с дальних дистанций. А к середине второй четверти отрыв достиг пятнадцати очков. Казалось, уже ничто не помешает баскетболистам «Астаны» одержать победу, но вскоре у них напрочь сбился прицел. Тогда как гости, напротив, обрели уверенность и стали методично сокращать свое отставание. К середине третьей четверти они «обнулили» его, а в начале заключительной уже сами выигрывали восемь очков, после чего довели матч до победы. Так наша команда потерпела поражение в поединке, который вполне мог сложиться в ее пользу. Итоговый счет – 83:92. Самыми результативными в составе «Астаны» стали Майкл Томпсон – 20 очков и Девин Марбл – 19.

На снимке: эпизод матча «Астана» — «Автодор»

После тринадцати проведенных игр у казахстанского клуба всего четыре победы, и он занимает 10-е место (среди 13 команд).

Футбол: жребий оказался суровым к нашей «молодежке»

Прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года среди молодежных сборных (U-21). Все команды распределены по девяти группам. Напрямую в финальную часть первенства попадут победители групп, а также одна из команд, занявших вторые места (по лучшим дополнительным показателям). Остальные восемь сборных, ставших вторыми, образуют четыре пары и в стыковых матчах разыграют столько же путевок. Таким образом по итогам всех отборочных этапов определятся 14 команд-участниц финального турнира. К ним добавятся сборные Грузии и Румынии, на стадионах которых и пройдут летом 2023 года матчи решающей стадии чемпионата Европы.

Соперниками казахстанских футболистов по группе стали их сверстники из Бельгии, Шотландии, Турции и Дании. Как видим, шансов на то, чтобы занять в группе хотя бы второе место, крайне мало. Подопечным Кайрата Нурдаулетова, недавно назначенного главным тренером «молодежки», придется очень непросто.

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