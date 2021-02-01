$5,9 млрд составит дефицит текущего счета Казахстана в 2020 году — Нацбанк

Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ — $5,9 млрд составит дефицит текущего счета Казахстана в 2020 году, прогнозирует Нацбанк РК.

«По предварительной оценке, текущий счет сложился с дефицитом в $5,9 млрд, что соответствует прогнозным ожиданиям Национального банка на 2020 год», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Согласно информации, основная причина дефицита текущего счета – снижение экспорта товаров за счет сокращения экспорта нефти.

В сравнении с 2019 годом экспорт, по данным регулятора, сократился на $11,3 млрд или на 19,4% до $46,9 млрд, импорт снизился на $3,9 млрд или на 9,7% до $36,2 млрд.

Ранее Нацбанк прогнозировал снижение дефицита текущего счета до $5,7 млрд в 2020 году.

За 2020 год дивиденды и реинвестированная прибыль прямых инвесторов сократились на 35%, до $10,4 млрд. Однако, в рамках урегулирования спора между Казахстаном и участниками Карачаганакского консорциума, поступила компенсационная выплата — $1,3 млрд, добавлено в информации.

В итоге, по 2020 году наблюдается улучшение сальдо текущего счета по сравнению с 2019 годом на $1,3 млрд, отмечает Нацбанк.