График предстоящих встреч на высшем уровне обсудили Токаев и Жапаров

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Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ – По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает Акорда.

«Глава государства отметил удачное проведение инаугурации и вновь поздравил Садыра Жапарова с избранием на должность президента Кыргызстана, пожелав успехов в ответственной миссии во имя благополучия и прогресса братского кыргызского народа. Подтвердив незыблемость казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, собеседники выразили готовность к активной совместной работе для вывода двустороннего взаимодействия на новый уровень», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что Жапаров поблагодарил президента Казахстана за добрые пожелание, а также передал признательность Елбасы Нурсултану Назарбаеву за его письменное поздравление по случаю вступления в должность.

«В ходе беседы был рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе вопросы подготовки к визиту кыргызского лидера в Казахстан», — резюмируется в сообщении.

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