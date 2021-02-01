Актогай и Бозшаколь обеспечили рост в медной отрасли

Алматы. 1 февраля. КазТАГ – Актогай и Бозшаколь – казахстанские активы KAZ Minerals, обеспечили рост в отрасли, заявило министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК.

«Актогай и Бозшаколь– казахстанские активы KAZ Minerals, обеспечили рост в отрасли», — сообщает МИИРРК на официальном сайте в понедельник.

Согласно информации, годовой объем производства на Актогае, с оставшимся сроком эксплуатации рудника около25 лет, содержанием оксидной меди в руде 0,35% и сульфидной — 0,33%, в среднем, — 100 тыс. тонн меди из сульфидной руды до 2021 года и 20 тыс. тонн в год из оксидной руды до 2024 года. Годовая мощность переработки на Бозшаколе – 30 млн тонн руды, с содержанием меди в руде 0,36%, объем производства до 2026 года составит в среднем 100 тыс. тонн меди и 120 тыс. унций золота в концентрате в год.

Таким образом, на Актогае и Бозшаколе, производится в среднем 220 тонн медной руды.

В 2020 году общий объем производства меди компанией KAZ Minerals на рудниках Актогай и Бозшаколь, трех рудниках и соответствующих обогатительных фабриках в Восточном Казахстане и медно-золотом руднике Бозымчак в Кыргызстане, составил, по данным МИИР РК, 306 тыс. тонн.

В качестве попутной продукции произведено 196 тыс. унций золота, 3,374 млн унций серебра и 50 тыс. тонн цинка в концентрате, указывается в информации.