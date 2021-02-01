Алматы. 1 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Перед вакцинацией алматинцам будут делать экспресс-тест на коронавирус, сообщила заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №5 Толкын Разинова.

«Когда мы будем проводить вакцинацию третьим этапом, когда мы уже начнем вакцинацию населения, то на этот случай у нас предусмотрен закуп экспресс-тестов и мы непосредственно перед вакцинацией будем проводить данный вид исследования», — заявила Разинова на брифинге в понедельник.

Кроме того, она сообщила, что в случае сомнений, женщины смогут перед вакцинацией сдать тест на беременность.

«Нами закуплены экспресс-тесты, если женщина сомневается, бывают же такие моменты, что она не уверена в себе, мы перед вакцинацией женщину протестируем», — добавила Разинова.