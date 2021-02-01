Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в шести областях Казахстана на 2 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«2 февраля в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«2 февраля в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«2-3 февраля в Карагандинской области местами ожидается туман. В Караганде 2 февраля ночью и утром ожидается туман», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«2 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром 2 февраля ожидаются туман, гололед», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«2 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«2 февраля в горных районах Туркестанской области ночью ожидается гололед. Местами ожидается туман. В Туркестане 2 февраля временами ожидается туман», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.