Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ – Какая погода ожидается в Казахстане в феврале рассказали в пресс-службе РГП «Казгидромет».

«По климатическим сведениям в феврале продолжительность светлого времени суток увеличивается в среднем на два-три часа. В южных регионах происходит переход среднесуточных температур через 0 градусов к положительным значениям. На большей части республики туманы и гололедные явления наблюдаются чаще, чем в январе. Количество осадков от января к февралю уменьшается, лишь в горных районах Казахстана, напротив, увеличивается», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

Согласно консультативному прогнозу, на большей части РК с прохождением Южных и Западных циклонов, выносом теплых воздушных масс с районов Ирана ожидается повышенный фон температуры воздуха. Осадки предполагаются часто в южной половине страны преимущественно в виде дождя, в северной половине — смешанные осадки (дождь, снег). Прогнозируются туман, гололед, усиление ветра, в северных регионах с низовой метелью. Смена циклонов и антициклонов ожидаются часто в течение февраля.

«К середине первой декады по республике ожидается повышение температуры воздуха: на западе ночью до -5+3, днем до -2+10; на севере, северо-западе, в центре и на востоке ночью до 0,-10, днем до -5+3; на юго-западе, юге и юго-востоке ночью до -3+5, днем до +8+15», — пишет пресс-служба.

Как уточняется, в конце первой декады с вторжением антициклона температуры воздуха понизятся: на севере, востоке и в центре Казахстана ночью до -15-25, днем до -10-16; на западе, северо-западе страны ночью до -10-18, днем до -5-12; в южных регионах ночью до -7-15, днем до -5+5.

«Во второй и третьей декадах с выносом теплых воздушных масс температуры воздуха вновь будут повышаться: в северной половине днем до 0,-7, в южной половине — до +5+10, на крайнем юге +15. Однако не исключено и существенное понижение температуры воздуха. При затоках холодных воздушных масс с районов Таймыра в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до -20-30, днем до -10-18, в северо-западной части страны ночью до -10-18, днем до -7-12, в южной половине РК ночью до -7-12, местами до -15-20, днем до -2-13», — резюмируется в сообщении.