Улукбека Марипова утвердили на посту премьер-министра Кыргызстана

Алматы. 1 февраля. КазТАГ – Коалиция парламентского большинства одобрила кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра Кыргызстана, сообщает kabar.kg.

«Теперь, кандидатуру Марипова будут рассматривать в комитетах Жогорку Кенеша, а после в парламенте», — говорится в сообщении в понедельник.

Марипов с 2016 года работает председателем Счетной палаты страны.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли выборы в парламент, которые многие сочли несправедливыми. В стране начались массовые беспорядки, которые в итоге привели к смене власти в стране – занимавший до выборов пост главы государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Пост ИО президента Кыргызстана занял премьер-министр Садыр Жапаров, который до беспорядков отбывал 11-летний срок заключения. В стране ожидаются повторные выборы в Жогорку Кенеш, а 10 января прошли досрочные выборы президента, победу на которых одержал Жапаров, инаугурация которого состоялась 28 января.

Жапаров после избрания президентом КР сложил с себя полномочия премьер-министра. После правительство ушло в отставку. На данный момент исполняющим обязанности премьер-министра является первый вице-премьер Артем Новиков.