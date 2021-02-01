S&P: Рейтинги JýsanBank подтверждены, прогноз «негативный»

Алматы. 1 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Рейтинги Jýsan Bank подтверждены, прогноз «негативный», заявляет S&P Global Ratings.

«Мы подтвердили долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги казахстанского АО «First Heartland JýsanBank» («JýsanBank») на уровне «В/В» и рейтинг по национальной шкале на уровне «kzВВ+». Прогноз «негативный». Мы вывели рейтинги из списка CreditWatchNegative», — прокомментировало S&P.

АО «Jýsan Bank» и АО «АТФБанк» предприняли ряд мер для поддержки уровня капитала и выполнения требований оценки качества активов банковского сектора, проведенной Нацбанком, уровень раскрытия публичной информации в отношении сделки был минимальным, что, с точки зрения S&P, может создать дополнительные риски.

По итогам сделки АО «First Heartland Securities» остается мажоритарным акционером JýsanBank с долей 80,04%, а бывший акционер АТФБанк, Галимжан Есенов, владеет 19,96%.

S&P повысило оценку характеристик собственной кредитоспособности АТФБанк (SACP) c «ccc+» до «b»

Консолидированная позиция капитализации JýsanBank немного ухудшилась после завершения сделки. Аналитики видят риски, связанные с потенциальным дополнительным резервированием, вследствие возможного ухудшения качества активов или дополнительных не идентифицированных рисков, относящихся к приобретению АТФБанк.

Прогноз по рейтингам Jýsan Bank может быть пересмотрен на «стабильный» в течение 12-18 месяцев, если коэффициент RAC будет поддерживаться на устойчивом уровне, превышающем 7%, а способность генерировать прибыль будет постепенно восстанавливаться.

Рейтинг в ближайшие 12 месяцев в случае более быстрой интеграции АТФБанк в группу JýsanBank, в результате которой АТФБанк пройдет процедуру слияния с Jýsan Bank или станет его ключевой «дочкой», а консолидированная группа сохранит достаточную капитализацию и успешно реализует стратегию, может быть повышен.