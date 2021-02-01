Логики в ограничении работы ресторанов, кинотеатров и ТРЦ в Алматы нет – бизнесмены

Алматы. 1 февраля. КазТАГ – Логики в ограничении работы ресторанов, кинотеатров, торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Алматы нет, заявляют управляющие магазинами и кинотеатрами, а также рестораторы.

«Какой-то логики в закрытии ресторанов нет: рестораны сейчас – отрасль самая защищенная от COVID-19, потому что весь персонал ходит в масках, перчатках, соблюдается расстояние между столами, везде – антисептики. Закрывать рестораны нелогично, а для нас это – катастрофа», — сказал соучредитель нескольких ресторанов Юрий Негодюк корреспонденту МИА КазТАГ.

По его словам, рестораторы не знают, из каких ресурсов восполнять эти убытки. Если в первый локдаун была какая-то финансовая подушка, то теперь ее нет. Рестораны могут закрыться уже навсегда.

Ресторатор хотел бы видеть исследования, на основании которых принимаются эти решения. Почему рестораны – самые опасные объекты для заражения, а автобусы, парковки, базары работают – ведь там — столпотворение людей, а в рестораны сейчас допускаются не более 50 человек.

Для ресторанов губительно вечернее закрытие. В Алматы принято есть вечером. Все работают до 19.00, идут ресторан в 20.00-21.00. Работа на вынос покрывает 20-30% убытков ресторанов.

Неоднократно рестораторы встречались с главным государственным санитарным врачом Алматы Жандарбеком Бекшиным, с НПП «Атамекен», но никакого диалога и обратной связи, по оценке ресторатора, практически нет.

В компании «Меломан-Марвин», в свою очередь, отметили, что за много лет работы в Казахстане привыкли к диалогу. Мнения предпринимателей могли не приниматься, но их слышали. Рекомендованный компании алгоритм: санитайзеры, маски, уборку — компания выполняет.

«Мы живем в парадигме личных решений и хотели бы, чтобы со стороны городских, республиканских властей поддерживался диалог. Мы живем бизнес планами, переговорами и когда принимается какое-то параллельное решение, несмотря на соблюдение рекомендованного режима, то оно нас беспокоит. Никакого диалога нет, просто сверху спускают решения», — говорит генеральный директор магазинов «Меломан-Марвин» Вадим Голенко.

По его словам, в 40 магазинах холдинга в Казахстане работает 2 тыс. человек, никого за время пандемии не сократили, не уволили. В Алматы работает порядка 30% всего холдинга, около 10 магазинов брендов «Меломан», «Меломан кинопрокат», «Марвин» и «Комфорт».

«Мы работаем с 50% кинотеатров. У них самая тяжелая ситуация в стране, потому что их раньше всех закрыли, и позже всех открыли», — отметил Галенко.

По предположению финансового директора сети кинотеатров «Чаплин» Дмитрия Кириенко, сегодня коечный фонд вырос, но нормы, которые были год назад разработаны, остались теми же.

«Это все равно, что построить дорогу с четырехполосным движением, но знак с ограничением скорости оставить 40 км/ч. Мне непонятно, зачем это делается. Мы только начали вставать с колен, и сейчас опять не знаем, куда девать две сотни наших сотрудников в Алматы. Мы не понимаем, что этим людям сказать», — говорит Кириенко.

«Если, к примеру, ограничивается работа ресторанов до 20.00, то значит, люди просто будут собираться в 18.00. Если фудкорт может работать только навынос, то люди будут покупать еду на вынос и есть где-то на лавке, а там и руки помыть негде и санитайзер никто не поставит, если ограничивается работа торгового центра, то в преддверии закрытия возникнут большие потоки посетителей. Получается, что ограничения, которые нацелены на улучшение эпидемиологической ситуации наоборот могут усугубить ее!», — резюмирует Кириенко.

«Откуда главный санврач Алматы взял статистику, что 40% заражается именно в ресторане, в кинотеатре, в ТРЦ?», — интересуется президент ассоциации клуба рестораторов Гульнара Катибаева.

Если рестораны будут работать до 20.00, то, по ее словам, потеряют 60% прибыли и должны будут урезать персонал на 60%. Она отметила, что в марте 2020 года в жесткий карантин рестораторы сокращали людей, оставшихся как-то поддерживали, старались им каждый день по Т5 тыс. выплачивать на продукты, на дорогу.

«Есть у нас ночные заведения, которые нарушают, запускают гостей. Но выхода нет! Если мы этого делать не будем, нам нечем будет кормить свои семьи. В каждом ресторане среднее количество персонала – 50 человек. 50 человек кормит 50 семей. В Алматы 6 тыс. заведений, по данным Департамента государственных доходов (ДГД) – 3,5 тыс. (официально зарегистрировано) заведений. Люди будут работать без разрешения и на это нас толкают власти», — подчеркнула Катибаева.