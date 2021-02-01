Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ – Дождь, снег и гололед ожидаются в течение трех дней на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ложбина Атлантического циклона, смещаясь по территории Казахстана с запада на восток, принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололед, низовую метель, усиление ветра, а также повышение температуры воздуха на северной половине», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, южные регионы будут находиться под влиянием высотного гребня, который обусловит солнечную погоду без осадков.