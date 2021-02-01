Ряд зданий в Алматы отключат от холодной воды в четверг

Алматы. 1 февраля. КазТАГ – Ряд зданий в Алмалинском районе Алматы отключат от холодной воды в четверг, сообщает ГКП «Алматы Су».

«4 февраля с 9.00 до 16.00 будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в контуре улиц Карасай батыра — река Большая Алматинка — Райымбека — Брусиловского. Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения нового водопровода к магистральным сетям», — говорится в сообщении в понедельник.

При этом отмечается, что на время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.