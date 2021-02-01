Жанаозен. 1 февраля. КазТАГ – Пятая с начала 2021 года забастовка началась на западе РК – бастуют нефтяники Жанаозена, сообщает «Лада».

«Рабочие ТОО «МунайСпецСнаб Компани» вышли на акцию с требованием повысить заработную плату. С протестующими встретилось руководство компании. Люди требовали повысить заработную плату и отрегулировать регламент работы», — говорится в сообщении в понедельник.

По сообщению очевидцев, на акцию вышли несколько десятков человек.

С собравшимися встретился Ерлан Сабиев, генеральный директор ТОО «МунайСпецСнаб Компани».

По информации департамента полиции Мангистау, на месте работает полиция Жанаозена для охраны общественного порядка.

Напомним, 6 января, рабочие компании Bonatti, которая находится в Аксае остановили работу, вышли на забастовку, а к вечеру объявили о голодовке. У них было одно требование — повышение заработной платы на 50%.

16 января работники ТОО «Инженерная буровая компания «Си Бу» провели забастовку в Актау.

25 января рабочие АО «КМК-Мунай» (50% владеет зарегистрированная в Панаме Yukon Energy Holding S.A., еще 50% – китайское АО «СНПС-Актобемунайгаз») из Актюбинской области объявили забастовку и обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь в решении вопроса повышения зарплат, которая, по их словам, сейчас не превышает Т140 тыс. Они указали на то, что рабочим предприятия, несмотря на высокие результаты по производству нефти, текущего заработка из-за роста цен не хватает на покрытие кредитов и покупку продуктов питания. Нефтяники просят размеры зарплат на 100%, тогда как акционеры предприятия согласны лишь на 20%-е повышение. Также бастующие нефтяники заявили о давлении – создана комиссия.

Как выяснило 28 января МИА КазТАГ, зарплаты рабочих «КМК Мунай» оказались в 5,7 раза ниже, чем в среднем по отрасли.

30 января нефтяники компании — ТОО «АМК-Мунай» объявили забастовку в Актюбинской области.