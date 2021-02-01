Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана на 1 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«1 февраля в Акмолинской области местами ожидается туман. В Нур-Султане 1 февраля временами ожидается туман», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понеделник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«1 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«1 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. В Атырау 1 февраля ожидаются туман, гололед», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«1-3 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. В Кызылорде 1-3 февраля ожидается временами туман», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«1 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске 1 февраля ночью и утром ожидается туман», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.