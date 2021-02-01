Инфляция в Казахстане за январь выросла на 0,6%

Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ – Инфляция в Казахстане за январь 2021 года, по сравнению с декабрем 2020 года, составила 0,6%, с январем 2020 года – 7,4%, указывается в сообщении бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПР) РК.

«За прошедший год повышение цен отмечено на овощи свежие на 7,8%, яйца –на 6,9%, картофель– на 5,1%, масло подсолнечное – на 3,6%, сыр твердый – на 1,3%, сахар-песок, фрукты свежие – по 1,1%, муку – на 1%, молоко пастеризованное – на 0,7%, крупы– на 0,6%, чай, булочные и мучные изделия, кефир – по 0,5%, масло сливочное –на 0,4%. Табачные изделия подорожали на 2,5%», — говорится в экспресс-информации на сайте статбюро.

Снижение цен зафиксировано на окорочка куриные, рис по 0,3%.

За январь 2020 года цены на продовольственные товары увеличились на 1,1%, непродовольственные товары – на 0,3%, платные услуги – на 0,3%.