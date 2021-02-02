Адвокат о планах властей РК взимать деньги с юристов и дивидендах НИТ: Люди – новая нефть

Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Казахстанский адвокат Салимжан Мусин представил выписку из протокола заседания правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», в которой сказано, что холдинг Т4,39 млрд из чистой прибыли АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) в размере Т5,28 хочет выплатить в виде дивидендов – документ опубликован на фоне намерений собирать с адвокатов и юрисконсультов ежемесячно деньги за пользование информационной системой (ИС) НИТ.

«Люди (адвокаты и юридические консультанты) – новая нефть. Чистая прибыль АО «НИТ» за 2019 год – почти Т5,3 млрд. В 2021 году, наверное, увеличится за счет нас», — прокомментировал Мусин документ, датируемый 22 декабря 2020 года.

Согласно представленной выписке, лишь чуть более Т883 млн из чистой прибыли НИТ в Т5,28 млрд холдинг «Зерде» намерен направить «на развитие» НИТ, остальные Т4,39 млрд холдинг намерен перечислить себе в виде дивидендов. Отметим, что «Зерде» – полностью государственная структура, единственным акционером которой является правительство Казахстана.

«АО «НИТ» передадут в доверительное управление РКА (республиканскую коллегию адвокатов – КазТАГ) и РКЮК (республиканскую коллегию юридических консультантов – КазТАГ), а адвокатов и юридических консультантов более 15 тыс. обяжут ежемесячно (!) платить Т3600 за пользование этой ИС («Единая информационная система юридической помощи «Е-Заң көмегі» – КазТАГ) в АО НИТ + не менее 1 МРП в наши коллегии за обслуживание! На разработку этой ИС было потрачено Т240 млн», — прокомментировала пост коллеги заместитель председателя президиума Алматинской городской коллегии адвокатов Гульнар Байгазина.

Она задалась вопросом, за какой период окупится вложение НИТ «за счет средств адвокатов и юрисконсультов».

На сайте самого НИТ сказано, что «целью проекта «Е-Заң көмегі» является обеспечение населения квалифицированной юридической помощью в онлайн режиме, автоматизация адвокатской деятельности и деятельности юридических консультантов».