Апелляционная инстанция РК смягчила приговор осужденному за взятку генералу-майору

Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ — Апелляционная инстанция смягчила приговор осужденному за взятку генералу-майору Кайрату Копбаеву, сообщила пресс-служба военного суда РК.

«Военным судом Республики Казахстан в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении экс-начальника департамента кадров и военного образования министерства обороны РК генерал-майора Копбаева К.Р. (…) Установлено, что в мае 2019 года за назначение родственника знакомого «Б.» на офицерскую должность в РГУ «Военный институт Сил Воздушной обороны имени Т.Бигельдинова» в городе Актобе Копбаев К.Р. получил взятку в значительном размере. Постановлением судебной коллегии приговор суда первой инстанции изменен. Режим для отбывания лишения свободы приведен в соответствие с требованиями ст.5 и ст.46 ч.2 п.1 УК – с учреждения уголовно-исполнительной системы средней безопасности изменен на учреждение минимальной безопасности», — говорится в сообщении.

В остальной части приговор оставлен без изменения.

При этом отмечается, что прокурор просил изменить режим отбывания основного наказания. Защита просила оправдать Копбаева ввиду отсутствия доказательств вины осужденного.

Напомним, 20 декабря военный суд Акмолинкого гарнизона признал Копаева виновным в получении (ч.2 ст. 366 УК РК) и приговорил к пяти годам лишения свободы с пожизненным запретом работы в государственных органах. Также было постановлено внести представление на имя президента Казахстана о лишении воинского звания «генерал» и ордена «Құрмет».