Не дающие завышать цены на этапе планирования расходов механизмы внедрены в РК — МИИР

Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Не дающие завышать цены уже на этапе планирования расходов механизмы внедрены в РК: запущен банк проектов строительства, который позволяет снизить стоимость проектирования до 65%, а сроки — до 40%, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК Бейбут Атамкулов.

«В Казахстане запущен банк проектов строительства, который уже содержит 150 проектов, имеющих положительное заключение экспертизы. Банк позволяет удешевить стоимость проектирования до 65% и сократить сроки проектирование до 40%», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

По его словам, МИИР внедрило механизмы, не позволяющие завышать цены уже на этапе планирование расходов, технико-экономического обоснования (ТЭО) и проектно-сметной документации (ПСД): на сегодня законодательно установлено обязательное применение типовых проектов при реализации за счет бюджетных инвестиций.

Также, с 1 мая 2020 года запущен онлайн-калькулятор, который устанавливает предельные лимиты стоимости строительства социальных объектов на портале экспертизы.

Также, в бюджетном законодательстве установлен запрет, теперь без подтвержденного финансирования бюджета не допускается разработка проектов.

«Дополнительно, во избежание разработки ненужных проектов в регионах, мы предлагаем при планировании предусмотреть предварительное согласование объектов с отраслевыми центральными органами», — сказал Атамкулов.