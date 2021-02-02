Национальную перепись проведут в 2021 году — АСПР РК

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Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Национальную перепись в Казахстане проведут в 2021 году, заявил председатель агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПР) РК Кайрат Келимбетов.

«Национальная перепись будет проведена в 2021 году. К ее новшествам относятся современная цифровые технологии и автоматизация процессов», — сказал Келимбетов на онлайн-заседании правительства Казахстана во вторник.

По его словам, теперь сбор данных о населении будет производиться двумя способами: в онлайн-режиме, когда нужно будет заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи, второй способ, традиционный — обход домов с соблюдением санитарных норм.

Подомовой обход будет проведен среди тех респондентов, которые не прошли перепись в онлайн режиме, с 1 по 30 октября. Его нововведением является использование интервьюерами планшетов, которые будут потом использоваться в школах соответствующих регионов, добавил глава агентства.

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