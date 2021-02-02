Данные о прохождении вакцинации от КВИ будут вноситься в приложение Ashiq – минздрав РК

Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Данные о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции (КВИ) будут вноситься в приложение Ashiq, сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«Для дополнения отечественного мобильного приложения в части введения QR-кодов с информацией об индивидуальном иммунном статусе запланирован запуск мобильного приложения e-govMobile, который будет интегрирован с медицинским приложением Ashyq. В нем будут аккумулироваться данные по гражданам из медицинских информационных систем, в том числе и о прохождении вакцинации против КВИ для предоставления на проверку посредством QR- кода», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

По его словам, минздрав реализует проект по определению достоверной картины заболеваемости COVID-19.

«Для обеспечения проведения статистического исследования по определению достоверной картины заболеваемости COVID-19, включая установление иммунного статуса населения и введения сбалансированных противоэпидемических мер, в том числе оптимального режима обучения учащихся министерством на базе филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга реализуется проект в рамках соглашения между МЗ и ВОЗ. В дальнейшем будет проведена регистрация статистических данных на основании результатов исследования», — добавил министр.