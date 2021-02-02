Интерактивную карту посадки деревьев пообещали создать в Казахстане

Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Интерактивную карту посадки деревьев обещает создать министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

«В целях осуществления общественного мониторинга за ходом эффективности проводимых работ по посадке 2 млрд деревьев на лесном фонде предлагается создание интерактивной карты на базе существующего геопортала министерства экологии», — сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

По его словам, в настоящее время на данном геопортале осуществляется мониторинг лесных пожаров и незаконных рубок леса в онлайн-режиме.

«Геопортал будет доработан совместно с АО «Ғарыш Сапары». На карте будут указаны планы посадки в разрезе регионов и по годам», — добавил министр.