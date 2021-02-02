«Сможет ли Касым-Жомарт Токаев разрубить «гордиев узел» ЕАЭС?». «Можно ли заставить наших чиновников жить по средствам?». «Можно ли вакцинироваться от коронавируса разными препаратами». «Почему бы не оставить два казахских звука из старого алфавита — Әә и Өө»

Сетевой Казахстан 2 февраля 2021г.

TIME . KZ . «Как не допустить ценовой пузырь на жилищном рынке» — Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ в преддверии запуска программы использования пенсионных денег на жилье поручил госорганам не допустить роста цен на рынке недвижимости. Как в воду глядел. Задолго до того как в Казахстане были приняты правила использования пенсионных накоплений, рынок недвижимости в крупных городах, в особенности в Алматы и Нур-Султане, пришел в движение. Стало понятно: надувается очередной мыльный пузырь. Как его не допустить? Разбирался наш корреспондент.

«Чего бояться-то?!» — Первыми в Казахстане привились российской вакциной от COVID-19 главный санврач страны Ерлан КИЯСОВ и вице-министр здравоохранения Ажар ГИНИЯТ. В понедельник утром они прошли детальное обследование на противопоказания, получили заветные уколы и посидели в комнате ожидания под наблюдением терапевта. Все эти процедуры заняли около часа. Но врачи уверяют, что с остальными казахстанцами все будет гораздо быстрее.

LITER . KZ . «Можно ли вакцинироваться от коронавируса разными препаратами» — В Казахстане стартовала массовая вакцинация населения. Редакция задалась вопросом: можно ли будет комбинировать препараты? И усилит ли это иммунитет от коронавируса? Ответы на эти вопросы дал директор Международного центра вакцинологии Кайсар ТАБЫНОВ. Он заявил, что чисто гипотетически вакцинироваться от коронавируса разными препаратами можно. Но дать точный ответ на этот вопрос могут только клинические исследования.

SPIK . KZ . «Сможет ли Касым-Жомарт Токаев разрубить «гордиев узел» ЕАЭС?» — Промышленную кооперацию и создание на ее основе инновационных производств уже лет десять называют главным форм-фактором для окончательного и бесповоротного перехода ЕАЭС из состояния «государства», существующего преимущественно на бумаге, в реально действующий экономический союз. Но чем дольше сказка сказывается, тем меньше дело делается. Несмотря на наличие множества договоренностей на самом высоком уровне, до массового появления новых совместных промышленных производств, способных делать погоду в региональной экономике или создавать наднациональные технологические цепочки, пока очень далеко. И не совсем понятно, что это – естественная закономерность или искусственно затягиваемая удавка на шее Евразийского союза.

«Можно ли заставить наших чиновников жить по средствам?» — Любовь наших чиновников к «понтам», их жажда жить на широкую ногу, ездить на люксовых автомобилях и окружать себя любимых предметами роскоши за бюджетный счет уже давно стали притчей во языцех. Иногда кажется, что никаким каленым железом не удастся выжечь эту пламенную страсть из их израненных, но преданных сердец. Получиться ли у президента Токаева заставить госслужащих и многочисленных обитателей нацхолдингов жить по средствам?

EXPRESS — K . KZ . «Пандемия показала, что у ЕАЭС есть только ЕАЭС» — С начала этого года председательство в уставных органах Евразийского экономического союза перешло от Беларуси к Казахстану. Как эксперты из стран Союза оценивают экономический фон в ЕАЭС и его будущее? Центр изучения перспектив интеграции (ЦИПИ) посвятил этому онлайн-конференцию. Казалось бы, карантин отодвинул внимание к интеграционным вопросам, каждая страна выживала самостоятельно. Но эксперты говорят, что как раз пандемийные эксцессы подчеркнули эффективность сотрудничества в ЕАЭС.

IA — CENTR . RU . «Кусаинов: Использование пенсионных накоплений усугубит социальное неравенство в Казахстане» — Насколько полезна программа по использованию пенсионных накоплений как для граждан, так и для экономики страны в целом? Об этом Ia-centr.ru поговорил с известным казахстанским экономистом Айдарханом КУСАИНОВЫМ — Идея же использования пенсионных накоплений появилась, когда предложили: давайте применим сингапурскую модель. Поясню, в Сингапуре можно использовать пенсионные накопления на образование, здравоохранение и так далее. Это действительно так, только в сингапурской модели норма пенсионных отчислений – 35%. То есть сама модель изначально была спроектирована так, чтобы люди могли не только копить на старость, но и в какой-то мере обеспечивать себя в настоящем какими-то базовыми услугами. И вот эту сингапурскую модель влепили в казахстанскую, забыв, что у них там 35%, а у нас планка поставлена всего в 10%.

RATEL . KZ . «Как включить «слышащее государство»» — Шквал обращений казахстанцев обрушился в 2020 году на государственные органы. В итоге из них были рассмотрены почти 2 млн. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ сообщил на недавнем расширенном заседании правительства. Речь идет только о рассмотренных жалобах. А сколько их поступило всего в госорганы? Хотя количество зарегистрированных обращений и без этих данных может впечатлить кого угодно. Образно говоря, это – два миллиона крика о помощи раздаются. Это, считай, два города-миллионника Казахстана из трех обратились к государству со своими проблемами. Алматы, Нур-Султан, Шымкент, кстати, и лидируют по числу жалоб.

365 INFO . KZ . «Казахская латиница: выбор сделан?» — 28 января 2021 года в Казахстане был представлен новый вариант латинского алфавита для казахского языка. Хотя понятно, что он все-таки во многом напоминает турецкую латиницу. Однако есть все же одно обстоятельство, которое все-таки теоретически можно было бы изменить, не ради самой латиницы, а ради казахской идентичности. Речь идет о двух так называемых диакритических знаках –Ää и Öö. Если же так или иначе приходится добавлять новые буквы, то почему бы не оставить два казахских звука из старого алфавита — Әә и Өө.

QMONITOR . KZ . «Виртуальные встречи. Есть ли польза от отчетов акимов, и как их проводить?» — Несмотря на карантинные ограничения, традиционные отчеты акимов всех уровней все-таки состоятся. Правда, не в традиционном, а в онлайн-режиме. Как считают эксперты, новый формат мог бы стать действенным, если, конечно, организаторы не превратят его в очередную профанацию, получив теперь уже неограниченные возможности для отсеивания «неудобных» вопросов и обращений граждан. Впрочем, в идеале следовало бы кардинально изменить сам механизм общения местных властей с населением, считают они, поскольку прежний давно себя изжил и не приносит никакой пользы. Тому, каким он может быть, и посвящен наш сегодняшний экспертный опрос.

CARAVAN . KZ . «В том, что МВД и комитет по госдоходам провалили борьбу с коррупцией, нет ничего удивительного» — В то время, когда мир борется с пандемией коронавирусной инфекции, казахстанские чиновники и топ-менеджеры разворовывали деньги, выделенные для граждан. Об этом заявил председатель агентства РК по противодействию коррупции Алик ШПЕКБАЕВ на прошлой неделе… Петр СВОИК — Это более, чем удручающая статистика, и при этом совсем неудивительная. Коррупция в Казахстане всегда была убийственно велика. И самое неприятное – это то, что коррупционными зонами практически всегда становились самые бедственные и проблемные стороны. Больше всегда воруют на том, что причиняет наибольшие проблемы. Так было всегда, и пандемия – очередное тому подтверждение.

«Третья сторона прилавка: Еда будет дорожать» — Молочка, мясо, рыба, овощи-фрукты, хлеб, спиртное, сигареты, – всё, что веселит желудок и душу, опять подорожало. Только ли перекупщики-спекулянты в этом виноваты? Или у нашего правительства нет нормальных инструментов, чтобы и цены укротить, и торговцев не обидеть?

KAZVEDOMOSTI . KZ . «TDFA – «коммерческая секта» для не слишком одаренных?» — Прожектеры эпохи цифровых технологий под брендом «Архитекторы будущего» из компании TDFA продолжают будоражить публику. У дилетантов они вызывают вдохновение и надежду, поскольку предлагают простые решения очень сложных и глубоких проблем, а у профессионалов хохот. Но это смех сквозь слезы.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Пропуск по QR-коду» — Некоторые казахстанцы возмутились сообщениями о том, что их собираются разделять по цветам и пускать в ряд заведений по QR-коду. Скачивать приложение Ashyq, в котором присваиваются разноцветные статусы, жители не обязаны, заявил пресс-секретарь министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Максат ТУЛЕГЕНОВ – «Ни казахстанцев, ни бизнес ни к чему не обязывают. То есть это добровольно. Приложение не нарушает права человека и не ограничивает свободу передвижения, потому что, как я сказал выше, это приложение скачивается на добровольной основе. Тот бизнес, который его скачивает и запускает по QR-коду, сам выставляет правила. Например, в каких-то спортклубах есть правило – без сменной обуви нельзя. И могут ли они вас без сменной обуви пустить или нет – это вопрос, наверное, больше к бизнесу».

AZATTYQ . ORG . ««Наши требования будут выполнены». Нефтяники «КМК Мунай» и «АМК Мунай» прекратили забастовку» — Рабочие двух нефтяных компаний в Актюбинской области, «КМК Мунай» и «АМК Мунай», сообщили о прекращении забастовки. На прошлой неделе они вышли на протест, требуя повысить заработные платы в два раза. В областном акимате заявили, что нефтяники и работодатель пришли к компромиссу, работа на месторождениях Кокжиде и Башенколь возобновлена.

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