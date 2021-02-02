В Кыргызстане задержан гендиректор компании казахстанского миллиардера Утемуратова

Алматы. 2 февраля. КазТАГ – В Кыргызстане в рамках уголовного дела о купле-продаже радиочастот и переоформлении лицензии на их использование сотрудниками АКС ГКНБ задержан генеральный директор ОсОО «Скай Мобайл» Евгений Кражан, компании, принадлежащей казхстанскому миллиардеру Булату Утемуратову, сообщают кырзыские СМИ.

«В ходе следствия получены доказательства о причастности к упомянутой коррупционной схеме генерального директора ОсОО «Скай Мобайл» Е.К. 2 февраля 2021 года по подозрению в совершении преступления в порядке статьи 98 УПК КР Е.К. был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Ведется следствие», — сообщает пресс-центр ГКНБ Кыргызстана.

Как уточняется, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с сотовым оператором и сотрудниками ГКИТС незаконно переоформило лицензию оператора. Это нанесло ущерб интересам государства. В декабре Наталью Черногубову и еще нескольких фигурантов дела отпустили под домашний арест. Сегодня же стало известно о задержании экс-директора Госагентства связи.

По данным Forbes.kz 2019 года, казахский олигарх Булат Утемуратов через группу компаний «Верный Капитал» владеет миноритарным пакетом Glencore Plc, контролирует 25% ТОО «КаР-Тел» и 49,9% ООО «Sky Mobile» (операторы связи «Билайн» в Казахстане и Кыргызстане).

Напомним, 30 ноября сообщалось, что экс-банкир и глава запрещенной в Казахстане организации «ДВК» Мухтар Аблязов выступил с утверждением о том, что казахстанский миллиардер Булат Утемуратов якобы находится под домашним арестом. 1 декабря стало известно, что британский суд заморозил активы Утемуратова на сумму до $5 млрд. 9 декабря стало известно о разморозке активов казахстанского миллиардера.