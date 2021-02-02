Улучшить качество воздуха в 10 городах Казахстана пообещало минэкологии

Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Улучшить качество воздуха в 10 городах Казахстана пообещал министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

«Нацпроект «Жасыл Казахстан» будет состоять из семи основных разделов: оздоровление водных объектов, снижение уровня загрязнения воздуха, управление отходами, сохранение биоразнообразия, озеленение страны, энергоэффективность, экообразование и повышение экологической культуры. Это позволит улучшить ситуацию в 10 городах с высоким уровнем загрязнения воздуха: Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент», — сообщил Мирзагалиев на заседании правительства во вторник.

Кроме того, он отметил, что министерство намерено к 2025 году снизить объемы сброса сточных вод, увеличить долю переработки отходов с текущих 18% до 35%, а также снизить энергоемкость ВВП страны.

По словам министра, работа по разработке и утверждению нацпроекта будет завершена к 1 июля.