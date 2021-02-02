С 1 июля иски в судах РК будут рассматривать с позиции «презумпции виновности госорганов»

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Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Председатель Верховного суда Жакип Асанов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о подготовке судебной системы Казахстана к введению административной юстиции, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова. Президент Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки судебной системы к введению административной юстиции. Председатель Верховного суда сообщил, что с 1 июля 2021 года, когда будет введен в действие Административный процедурно-процессуальный кодекс, суды начнут рассматривать иски к госструктурам исходя из мирового принципа административной юстиции «презумпции виновности государственного органа», — говорится в сообщении во вторник.

По словам Асанова, «зарубежный опыт свидетельствует о том, что введение административной юстиции ведет к повышению дисциплины госаппарата, улучшению инвестиционного климата и росту экономики».

«Глава государства выразил надежду, что с первых дней действия кодекса судьи будут готовы работать по обновленному алгоритму, в новой для казахстанского правосудия парадигме мышления. Президент подчеркнул, что одной из первостепенных задач государства остается реальная защита прав и интересов граждан и предпринимателей», — добавили в Акорде.

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